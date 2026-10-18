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TESKİ, Naip Kil Ocakları'nda kurduğu sistemle yağmur suyunu Yazır Göleti'ne aktarıyor

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TESKİ, Naip Kil Ocakları mevkisinde kurduğu bent ve sal pompa sistemleriyle dereden akan yağmur sularını Yazır Göleti'ne yönlendiriyor. Çalışma, su kaynaklarının korunması ve alternatif kaynakların değerlendirilmesi amacıyla sürdürülüyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), Naip Kil Ocakları mevkisinde kurduğu bent ve sal pompa sistemleriyle dereden akan yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, mevcut kaynakların korunması ve alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Naip Kil Ocakları mevkisinde kurulan sistemler aracılığıyla dereden boşa akan yağmur suları Yazır Göleti'ne yönlendiriliyor.

Çalışmalar, yağmur sularının değerlendirilmesinin yanı sıra su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi açısından da önem taşıyor.

Kaynak: AA
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