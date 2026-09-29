TESKİ, Çorlu Yenice'de sık arızalanan 950 metrelik içme suyu hattını yeniliyor

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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce, Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nin sahil kesimini besleyen içme suyu isale hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Yenice Su Deposu ile Yenice Terfi Merkezi arasındaki, sık arızalanan 200 milimetrelik PVC hattın yerine 315 milimetre çapında, basınca dayanıklı borular döşeniyor.

Yaklaşık 950 metre uzunluğundaki hattın yenilenmesiyle arıza ve buna bağlı su kesintilerinin azaltılması, bölgedeki içme suyu altyapısının daha güvenli ve dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

TESKİ ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA