Terzinin öldüğü, eşinin baygın bulunduğu evde kombi bacası dışarı verilmemiş

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlerinde terzi Yılmaz Uğur'un (60) ölü, eşi Hatice Uğur'un (57) ise baygın halde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, cam balkon ve plastik doğrama işini yaptıkları belirlenen şüpheliler H.B. ve M.B. Şehit Mahmut Tuğrul Polis Merkezi'ne davet edildi. İki şüpheli savcılığın talimatı üzerine gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

