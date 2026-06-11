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Ters yönden gelen otobüs kazaya neden oldu; O anlar kamerada

Ters yönden gelen otobüs kazaya neden oldu; O anlar kamerada
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Diyarbakır Bağlar'da ters yönden gelen belediye otobüsüne çarpmamak için manevra yapan taksi refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada taksi şoförü yaralanırken, otobüs şoförüne 20 bin TL ceza kesildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde ters yönden gelen belediye otobüsüne çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı taksi, refüje çarpıp karşı şeride geçti. Araç kamerasına yansıyan kazada taksi şoförü yaralanırken, otobüs şoförüne 20 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen taksinin şoförü, ters yönde ilerleyen belediye otobüsünü fark edince kazayı önlemek için manevra yaptı. Kontrolden çıkan taksi, refüje çarparak karşı şeride geçti ardından kaldırıma çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan taksi şoförüne sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Şoför daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı taksinin araç kamerasına yansırken, yapılan incelemede ters yönde ilerleyen halk otobüsünün şoförüne 20 bin TL idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHatice Nilden Çalışkan:

vayy ???? taksi şoförün kader işte yaa kazayı da o çekiyo ceza da otobüs şoförü yiyo ama her neyse en azından kamerada var ?? bu çocukların otobüsü yönetecek mi acaba ?? trafikte her gün bi başka olay oluyo ya ulan ne olacak böyle ??

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Haber YorumlarıDilber ?ydın:

eskiden böyle şeyler olmuyordu da şu teknoloji ile araçlara ne kamera ne kamera takıyorlar zaten kaza olduğu zaman ne faydası var ceza yiyip duruyorsun işte

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Haber YorumlarıMahmut Eşkara:

ya bu nasıl bi şey ya adam ters yönden geliyo ve taksi şoförü kazadan kaçmaya çalışıyo sonra o yaralanıyo bu adalet mi bu ya hukuk sistemi çok garip gidiyo bana

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