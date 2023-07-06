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Ters yöne giren motosiklete otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Ters yöne giren motosiklete otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kavşakta ters yöne giren Halil Altunoğlu'nun (69) kullandığı motosiklete, otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kavşakta ters yöne giren Halil Altunoğlu'nın (69) kullandığı motosiklete, otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Güncel

Motosiklet Erbaa Güncel Haberler

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