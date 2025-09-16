Terörsüz Türkiye Süreci İçin İnisiyatif Alındı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız çok ciddi bir inisiyatif aldı. İnşallah bu alınan karar çerçevesinde bir şekilde bu terör meselesi Türkiye'nin gündeminden çıkar. Başka bir beklentimiz yok." dedi.

Yalçın, Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye sürecini tüm şehirlerde anlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'yi terör belasından kurtarmak istediklerini belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye süreci iyi gidiyor. Bu anlamda özellikle bölgede bir canlanma yarattı ama biraz DEM'liler bunu kendi süreçleriymiş, kendilerinin başarısıymış gibi anlatıyorlar. Dolayısıyla bizim de bunu daha yoğun şekilde anlatmaya ihtiyacımız var. Türkiye Yüzyılı ve onun beraberindeki Terörsüz Türkiye meselesi Türkiye'yi çok önemli bir sorundan kurtarmak, Türkiye'de terörün artık bir sorun olmasını engellemek gibi hedeflere matuf. Bunu en iyi biçimde kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız çok ciddi bir inisiyatif aldı. İnşallah bu alınan karar çerçevesinde bir şekilde bu terör meselesi Türkiye'nin gündeminden çıkar. Başka bir beklentimiz yok."

Yalçın, son yıllarda terörle silahlı mücadelenin başarıyla verildiğini anımsatarak, toplumun Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili endişelerini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Terörün etkilerini toplumsal ve siyasal olarak da Türkiye'nin gündeminden kaldırmak istediklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Terör uzun yıllar boyunca ülkeye çok büyük kayıplar verdirdi. Şimdi o kayıpları vermeyecek bir düzleme geçmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bu minvalde biliyoruz ki siyasete bir rol düştüğü gibi, sivil toplum kuruluşlarımıza da ciddi anlamda bir rol düşüyor. Sivil toplum kuruluşları bu anlamda toplumun kılcal algılamalarına kadar nüfuz edebilen ve belli bir siyasal gündemin ötesinde topluma yakın şekilde hareket edebilen kuruluşlardır. O nedenle bu tür toplantıları veya bu tür toplantıların sonucunda hasıl olacak eylemleri, söylemleri çok kıymetli buluyoruz."

Toplantıya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emre Güzelsoy ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.