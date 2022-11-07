FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den örgütteki çözülmeyi itiraf etti: Güçlü değiliz

Bir süredir öldüğü ve çok hasta olduğu öne sürülen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeni bir videosu yayınladı. Görüntülerde Gülen'in örgütün güçsüzleştiğini belirterek "Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz" dediği anlar yer aldı.

Son günlerde sık sık öldüğü öne sürülen ve bu haberlerle gündeme gelen FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, yeni bir video paylaştı. Görüntülerde, son günlerde yaşanan ancak ne olduğunu belirtmediği gelişmelerden bahseden Gülen, "Şu dönemki gelişmelerden ümitlendik" dedi.

DETAY VERMEDİ

Videoda konuşurken zorlandığı görülen terörist başı, yaşanan gelişmeler hakkında detay vermezken açıklamalarının devamında "Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz" diyerek örgütün güçlü olmadığını itiraf etti.

TEMMUZ AYINDA HASTALANMIŞTI

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye'de yönetimi ele geçirmeye kalkan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, geçtiğimiz temmuz ayında hastalanmış ve bazı medya kuruluşlarında durumunun ciddi olduğuna dair haberler yer almıştı.