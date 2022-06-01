Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'a düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 12'si yaralandı - Haberler

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Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'a düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 12'si yaralandı

AA - Eşref Musa - Güncel
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Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'a düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 12'si yaralandı

TEL Terör örgütü YPG/PKK, işgali altındaki bölgelerden Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesine düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

TEL Terör örgütü YPG/ Pkk, işgali altındaki bölgelerden Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesine düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad ilçe merkezine terör örgütü YPG/ Pkk mensuplarınca çok namlulu roketatarla (ÇNRA) 7 atış yapıldı.

Yerel kaynaklara göre, teröristlerin düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

AA / Eşref Musa - Güncel

Suriye Terör PKK YPG Güncel Haberler

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