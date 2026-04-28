Terme Belediye Başkanı Kul, okuldaki "23 Nisan" programına katıldı

Terme Belediye Başkanı Kul, okuldaki '23 Nisan' programına katıldı
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına katıldı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına katıldı.

Programa Kul'un yanı sıra okul müdürü Haşim Beder, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla sürdü.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve dans performansları sunuldu.

Kul, programda yaptığı konuşmada, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemenin ömür boyu sürmesini diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı bayram, birliğimizin ve beraberliğimizin en güzel simgesidir." ifadesini kullandı.

Kul, programın hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
