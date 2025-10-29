Haberler

Termal'de 5 Katlı Otelde Yangın Çıktı

Yalova'nın Termal ilçesinde bir otelin en üst katındaki makine dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında misafir bulunmayan otelde personel tahliye edildi.

YALOVA'nın Termal ilçesinde, 5 katlı otelin en üst katındaki makine dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Termal ilçesi Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin en üst katındaki makine dairesinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Konaklayan misafirin olmadığı oteldeki personel, tahliye edildi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyeciler tarafından yarım saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
