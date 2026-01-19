Haberler

Erzincan'da TIR'ın Dorsesindeki Hurda Yangını Karla Söndürüldü

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, hurda yüklü TIR'ın dorsesindeki yangın çevredekilerin kürekle kar atarak müdahale etmesiyle kontrol altına alındı.

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde TIR'ın dorsesindeki hurdada çıkan yangını, çevredekiler kürekle kar atarak söndürdü.

Olay, Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde meydana geldi. Erzincan'daki programından dönen sanal medya ünlüsü Arif Arifoğulları, karşı yönden gelen hurda yüklü TIR'daki duman ve alevleri görünce selektör yaparak sürücüyü uyardı. Aracını yolun kenarına park eden sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Ellerine kürekleri alanlar dorsede yanan hurdaya kar atmaya başladı. Vatandaşların çabaları sonucu yangın yayılmadan söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
