Isparta'da Tepeden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

ISPARTA'da çıktığı tepede yüksekten düşen Gülhan Altunbaş (36) hayatını kaybetti. Onu tutmak isterken birlikte düştüğünü öne süren H.A. (34) adlı erkek ise tedavisi sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Gülhan Altunbaş, henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı tepede yüksekten düştü. Yanındaki H.A. adlı erkek de onunla birlikte düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Gülhan Altunbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan H.A. ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gülhan Altunbaş'ın tepede kendisini boşluğa bıraktığını, kendisinin de onu tutmak isterken birlikte düştüklerini öne süren H.A. tedavisi sonrası ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
