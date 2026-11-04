Tepebaşı Belediyesi'ndeki 22 sanıklı davada ilk duruşmada 5 tutuklu tahliye edildi

ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi'nde kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 22 sanığın zimmet davasına ilişkin yargılama başladı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, iddiaların 'iftira' olduğunu öne sürdü. İlk duruşmanın ardından tutuklu sanıklardan 5'i tahliye edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen mayıs ayında Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 22 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 7'si kamu görevlisi 12 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nda hazırlanan iddianameyle 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sanıklar hakkında dava açılırken, 15 kamu görevlisi hakkında zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar, diğer 7 şüpheli hakkında ise 'suça iştirak veya yardım' iddiasıyla 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Tepebaşı Belediyesi'nde aralarında özel kalem müdürü ve başkan yardımcısının da bulunduğu kamu görevlilerinin, organizasyon firma sahipleri D.A.'nın ve T.G.'nin üzerinden belediye bütçesinden yapılan ödemeleri zimmetlerine geçirdikleri, kamu görevlisi olmayan bazı şüphelilerin ise eylemlere iştirak veya yardım ettikleri belirtildi.

Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına sanıkların yanı sıra avukatları katıldı. İlk duruşmada kendilerini savunan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, haklarında iddiaların 'iftira' olduğunu öne sürdü. Yaklaşık 11 saat süren savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu olan sanıklar Süleyman U., Celal T., Fatma Begüm A., Ceren Aytaç A. ve Filiz T.'nin tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanıklardan Murat Ç.'nin ise tutuklanmasına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı