Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile 2 sanığın "görevi kötüye kullanma" yargılanması başladı

Eskişehir'in merkez Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı N.Ç. ve eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.K'nin "görevi kötüye kullanma" suçunda yargılanmalarına başlandı.

Eskişehir 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar N.Ç. ve H.K. ile taraf avukatları katıldı. Ataç ise sağlık raporu sunarak duruşmaya gelmedi.

Tarafları dinleyen hakim, Ataç'ın da dinlenmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

Tepebaşı Belediyesi ekiplerince çardak türü yapısı yıkılan işletmenin sahibi Erdem Büyük'ün avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, duruşmanın ardından gazetecilere, adalete ve mahkemenin kararına güvendiklerini söyledi.

Mahkemeye delilleri sunduklarını anlatan Gücüyener, şöyle konuştu:

"Burada bir yıl içinde yıkılmayan 532 işletme var. 2022 yılında 532 işletmeye aynı idari işlem uygulandığı halde yıkmamışlar. Yine 2023'te 102 işletmeye aynı işlem uygulandığı halde yıkmamışlar ama husumet gözeterek müştekinin yerini yıktıklarını biz beyan ettik. Biz yargının gereğini yapacağına inanıyoruz. Burada önceliğimiz maddi zarar değil. Biz de Eskişehir'de başka işletmelere ne şekilde davranıldıysa aynı şekilde davranılmasını istedik. O nedenle şikayetçi olduk."

Büyük ise Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin yıkım kararını iptal etmesine rağmen 2023 yılında işletmesinde yıkım yapıldığını kaydetti.

Yıkımın ardından zor bir süreçten geçtiklerini belirten Büyük, "Burası ekmek teknemizdi. Yıkarken adeta zevk aldılar. Anayasanın eşitlik ilkesine göre tüm vatandaşlar eşit yargılanmak zorundalar. Fakat sadece bizimkini yıktılar. Burada gerçekten bir görevi kötüye kullanma var." dedi.

İddianameden

Tepebaşı Belediyesi sorumlu ve yetkilileri hakkında, 2022-2023 yıllarında ilçede gıda ve turizm alanında faaliyet gösteren bir işletmenin inşa ettiği çardak türü yapının ruhsatsız olması nedeniyle alınan yıkım kararının, kişisel husumetten kaynaklandığı ve bölgede bulunan benzer işletmelere uygulanmadığı iddiasıyla Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen karara aykırı hareket edilerek yıkımın gerçekleştiği yönündeki şikayet üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Tepebaşı Belediyesi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Tepebaşı Belediye Encümenince verilen yıkım kararının, hukuka uygun bulunmadığından iptaline karar verilmesi sebebiyle belediyenin mahkeme süreci sonuçlanmadan yıkım işlemi gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Yasal mevzuatın söz konusu işletmeye uygulandığı halde benzer işletmelere uygulanmadığı gerekçe gösterilen iddianamede, Ataç, N.Ç. ve H.K. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.