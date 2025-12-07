Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, Afad Gönüllüleri Olarak Akredite Edildi
Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, AFAD gönüllüleri olarak akredite edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın katıldığı sertifika töreninde TAK ekibi akreditasyon belgesini aldı.
(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, AFAD gönüllüleri olarak akredite edildi.
TAK ekibi, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla düzenlenen AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'ne katılarak akreditasyon belgesini aldı.
Kaynak: ANKA / Güncel