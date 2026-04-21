Meksika'nın turistik Teotihuacan piramitlerindeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Meksika'nın Teotihuacan piramitlerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir Kanadalı turist yaşamını yitirirken, saldırgan intihar etti. Olayda ayrıca 6 kişi yaralandı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, olayın soruşturulması için gerekli talimatları verdi.

Meksika'daki turistik Teotihuacan piramitlerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir Kanadalı turist hayatını kaybederken, saldırgan yaşamına son verdi.

Meksika basınına göre, başkent Meksiko'daki turistik ve arkeolojik alan Teotihuacan piramitlerinde bir saldırgan, etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırıda bir Kanadalı turist yaşamını yitirirdi, 6 kişi yaralandı

Olaylın ardından saldırgan aynı silahla intihar etti.

Yetkililerden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre bir kişi olay yerinde ateş açtıktan sonra yaşamına son verdi. Ne yazık ki Kanada vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, olaya ilişkin açıklamasında, hayatını kaybeden turistin ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Sheinbaum, "Güvenlik Kabinesi'ne olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve gerekli tüm desteklerin sağlanması talimatını verdim. İçişleri ve Kültür bakanlıklarından ekipler, yerel yetkililerle destek ve koordinasyon sağlamak üzere bölgeye yönlendirildi." diye konuştu.

Saldırı, sosyal medyada paylaşılan görüntülere de yansıdı.

Görüntülerde, saldırganın Ay Piramidi'nin tepesindeyken silah seslerinin duyulduğu, bir kadının "Polisi çağırın" diye bağırdığı ve aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçilerin panik içinde bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Olayın ardından Ulusal Muhafızlar ve Meksika Eyalet Polisi bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak arkeolojik alanı kordon altına aldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
