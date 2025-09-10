Teoman, İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Bu yaz birçok kez İstanbul'da konser veren sanatçı, yoğun talep üzerine yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Teoman, konserde arasında "Kelimeler", "Kupa Kızı ve Sinek Valesi", "Renkli Rüyalar Oteli", "Paramparça", "Serseri", "Rüzgar Gülü", "Gemiler" ve "Bana Öyle Bakma"nın olduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Sahnede Jerome David Salinger'in yazdığı "Çavdar Tarlasında Çocuklar" kitabından bir parça okuyan Teoman, lisedeyken kitabın isminin "Gönülçelen" olduğunu söyledi. Kitabı daha sonra konseri izleyen genç bir hayranına hediye etti.

Konserin sonuna doğru gençleri sahne yakınına davet eden sanatçı, "Güzel Bir Gün Ölmek İçin" parçasını seslendirdi. Kapanışta ise "Tek Başına" şarkısını söyleyen Teoman, ardından seyircilere "İyi ki geldiniz, iyi ki beraber eğlendik." ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı, Türkiye turnesinde 13 Eylül'de Antalya Açıkhava'da, 19 Eylül'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 20 Eylül'de Gaziantep Gaün Mavera Kültür Sanat Merkezi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 26 Eylül Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro'da, 10 Ekim Ankara Congresium'da, 18 Ekim Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 30 Ekim Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde, 31 Ekim Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne'de, 4 Kasım Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde, 6 Kasım'da da yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 14-15 Kasım Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 21 Kasım'da Almanya Bochum'da ve 18 Aralık'ta Diyarbakır Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Ayrıca Teoman, hayatın trajedisi, komedisi, gündelik hayatın felsefesi ve felsefesizliği, kişisel tarihi, başarısızlıkları ve insanlık durumu hakkında, müzikli bir gösteri olarak hazırladığı "Teoman Varoluşçuluk 101"i 22 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahneleyecek.