Tennessee'de Şiddetli Yağış ve Seller: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle bir çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi. Chattanooga bölgesinde ağaç devrilmesi sonucu meydana gelen olayda hasarın boyutu henüz netleşmedi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağış ve seller etkili olurken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hamilton Bölgesi Acil Durum Yönetim Ofisi Sözcüsü Amy Maxwell, Tennessee'de etkili olan şiddetli yağış ve seller hakkında açıklamada bulundu.

Maxwell, eyaletin Chattanooga bölgesindeki yağışlar esnasında üzerine ağaç devrilen araçtaki biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölgedeki hasarın tam kapsamının henüz bilinmediğini belirten Maxwell, yetkililerin gün içinde hasar kontrolü yapacağını söyledi.

Şiddetli yağış ve seller nedeniyle bölgede acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.