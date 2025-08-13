Tennessee'de Şiddetli Yağış ve Seller: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağış ve seller etkili olurken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hamilton Bölgesi Acil Durum Yönetim Ofisi Sözcüsü Amy Maxwell, Tennessee'de etkili olan şiddetli yağış ve seller hakkında açıklamada bulundu.

Maxwell, eyaletin Chattanooga bölgesindeki yağışlar esnasında üzerine ağaç devrilen araçtaki biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölgedeki hasarın tam kapsamının henüz bilinmediğini belirten Maxwell, yetkililerin gün içinde hasar kontrolü yapacağını söyledi.

Şiddetli yağış ve seller nedeniyle bölgede acil durum ilan edilmişti.