Kanarya Adaları'nda gölette yüzen 3 kişi, dev dalgaların denize sürüklemesi sonucu hayatını kaybetti

Güncelleme:
İspanya'nın Tenerife adasında, dev dalgaların etkisiyle gölette yüzen üç kişi denize sürüklenerek yaşamını yitirdi. Dördüncü bir kişinin durumu belirsiz. Yetkililer, son zamanlarda artan deniz kazaları nedeniyle alarm durumu ilan etti.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de, doğal bir gölette yüzen üç kişinin dev dalgaların etkisiyle denize sürüklenmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Tenerife Acil Servis Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, olayın adanın güney kıyısındaki Los Gigantes bölgesinde meydana geldiği, dev dalgaların gölette bulunan üç kişiyi denize sürüklediği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıkları belirtildi.

Yetkililer, denize sürüklenen dördüncü bir kişinin daha bulunduğunu ancak sağlık durumuna ilişkin henüz net bilgi olmadığını açıkladı.

Ayrıca dev dalgaların gölete girmesi sonucu içeride bulunan 3 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimine bağlı Acil Durumlar Genel Müdürlüğü, son haftalarda olumsuz deniz şartları nedeniyle kıyı şeridinde artan kazalar sebebiyle alarm durumu ilan edildiğini duyurmuştu.

Los Gigantes bölgesinde Ocak 2025'te de benzer bir olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
