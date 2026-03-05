Tarsus'ta temizlik personeli yerde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Mersin'in Tarsus ilçesinde temizlik yapan belediye personeli Cemile Karabacak, bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek güzel bir örnek sergiledi. Cüzdan, Metin Ünal'a ait olduğu belirlendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulvarda temizlik yapan belediye personeli, yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.
Büyükşehir Belediyesinin Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü Çevre Koruma ve Temizlik Birimi'nde görevli Cemile Karabacak, temizlik yaptığı Kasım Ekenler Bulvarı'nda yerde cüzdan buldu.
Metin Ünal'a ait olduğu belirlenen cüzdan, sahibine ulaştırıldı.
Ünal, duyarlılığı için Karabacak'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz