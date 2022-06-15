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TEMA Kayseri'de okul bahçelerini ağaçlandırıyor

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
TEMA Kayseri'de okul bahçelerini ağaçlandırıyor

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği okul bahçelerine fidan dikmeye devam ediyor.

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği okul bahçelerine fidan dikmeye devam ediyor.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel bir lise yönetiminin daveti üzerine çevre gönüllüleriyle çok sayıda fidan, öğrencilerin de yardımıyla okul bahçesine dikildi.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bağışçıların bu tür etkinliklere destek verdiğini belirterek, okul bahçelerinin ağaçlandırılmasında çalışmaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlker Akdoğan da fidan bağışçısı Fatih Asma adına yapılan ağaçlandırma çalışması için emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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