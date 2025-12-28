Haberler

Tünelde otomobil, TIR ile duvar arasında sıkıştı; ulaşım aksadı

Tünelde otomobil, TIR ile duvar arasında sıkıştı; ulaşım aksadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda tünel içerisinde meydana gelen kazada otomobil, TIR ile tünel arasında sıkıştı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre aksadı. Yaralanan olmadı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tünelde otomobil ile TIR çarpıştı. Otomobilin TIR ile tünel arasında sıkıştığı hasarlı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Gültepe Tünelleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden M.K.'nin kullandığı 27 HG 806 plakalı TIR ile aynı yönde ilerleyen M.E.Y. idaresindeki 41 BAU 856 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR ile tünelin duvarı arasında sıkıştı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının tamamlanasıyla trafik normal seyrine döndü.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Kamuda yapay zeka tasarrufu! Bakan Şimşek ilk kez rakam verdi
6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Şimdiyse taraftarın sevgilisi oldu

6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Yaptığıyla taraftarın sevgilisi oldu
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Maçta sahaya giren köpeğin yaptığı şey görenleri güldürdü

Maç esnasında sahaya giren köpeğin yaptığını görenler kahkaha attı