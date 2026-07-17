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Tekirdağ'da devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Tekirdağ'da devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü Volkan Baykal hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü Volkan Baykal, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine yaklaşık 3 kilometre mesafede meydana geldi. İstanbul yönüne giden Volkan Baykal yönetimindeki WL 5495 G Almanya plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Baykal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baykal'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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