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Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
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Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçtan yükselen alevler kısa sürede aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

ESENYURT TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Edirne meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle H.B. idaresindeki 59 VD 536 plakalı hafif ticari araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Bunun üzerine H.B. aracını emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ufak çaplı patlamalarında yaşandığı yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında hafif ticari araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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