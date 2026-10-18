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TEM Kuzey Yolu'nda makas atan sürücüye 136 bin lira ceza kesildi

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15 Ekim'de TEM Kuzey Yolu'nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye toplam 136 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün aracı 60 gün trafikten men edilirken, sürücü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Başakşehir'de aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 136 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de TEM Kuzey Yolu üzerinde bir sürücünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Plakasından kimlik bilgileri tespit edilen F.K. (23) gözaltına alındı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak"la ilgili maddelerinden toplam 136 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edildi.

F.K'ya "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA
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