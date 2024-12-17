Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
'Tarihimizde bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye'den tarihi imza
Özgür Özel'in Esad çıkışları CHP'nin oylarını eritti
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

İzmir'de yeni taşındığı evin çatısına anten düzeltmek için çıkan genç hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 25 yaşındaki Kadir Aratlı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti.

Umut Mahallesi'nde oturan Kadir Aratlı (25), televizyon antenini düzeltmek için çıktığı 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aratlı'nın 5 gün önce ailesiyle söz konusu apartmana taşındığı öğrenildi.

İzmir'de yeni taşındığı evin çatısına anten düzeltmek için çıkan genç hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
img

Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
img

Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu
img

Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
DEM Partili Doğan TBMM'yi Kürtçe selamladı
Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı transferi açıkladı
Fiyatı da belli! Yaptığı transferi canlı yayında açıkladı
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
The Wall Street Journal yazdı: Suriye'ye her an büyük bir harekat başlayabilir
"Suriye'ye her an büyük bir harekat başlayabilir"

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 18 Aralık Başakşehir, Üsküdar, Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18 Aralık Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 18 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? 18 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 18 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 18 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 18 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 18 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 18 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Asgari ücret bu hafta açıklanır mı, ne zaman belli olur? İbrahim Umur Akal neden öldü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.