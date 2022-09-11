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"Dış güçler cep telefonumu kapattı" diye evde yangın çıkarıp kendisini odaya kilitledi

Güncel Haberler

İstanbul Ümraniye'de 50 yaşındaki bir şahıs, cep telefonunu mutfakta bulunan tavanın içinde yakarak yangın çıkarttı ve kendisini odaya kilitledi. Yangın itfaiyenin mutfak camından müdahalesiyle söndürüldü. Şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili konuşan bir kişi, "Kendisi sürekli bu şekilde yangın çıkartıyor. Günlerdir bu şekilde devam ediyor. En son telefonunu yakmış. 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım' diyor" diye konuştu.

Ümraniye'de 4 katlı binanın zemin katındaki dairede tek yaşayan ve psikolojik sorunları olan 50 yaşındaki Yusuf Taşçı, cep telefonunu mutfakta bulunan tavanın içinde yaktı. Mutfakta yangın çıkarken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde yangın çıkaran Taşçı ise kendisini odaya kilitledi. İçeriye giremeyen itfaiye ekipleri yangını mutfak penceresinden söndürerek kontrol altına aldı. Dairenin kapısını görevlilere açmayan Taşçı, uzun süre ikna edilemedi. Polis ekipleri balyoz yardımıyla kapıyı kırarak adamı gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve güçlükle sakinleştirilen Taşçı polis eşliğinde ambulansa götürüldü.

'Dış güçler kapattı' diye cep telefonunu tavada yakarak yangın çıkarttı, sonra da kendini odaya kilitledi

Öte yandan, komşuları uzun zamandır mahalleye rahat vermediğini belirttikleri şahsın polisler tarafından dairesinden çıkartılmasını film gibi izledi. Kapıyı kıran itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin de yardımıyla kendisini daireye kilitleyen Yunus T.'yi çıkartarak ambulansa hastaneye teslim etti.

'Dış güçler kapattı' diye cep telefonunu tavada yakarak yangın çıkarttı, sonra da kendini odaya kilitledi

Olayla ilgili konuşan Oğuz Topçu, "Kendisini tanımıyorum, kendisi sürekli bu şekilde yangın çıkartıyor. Kendisini evden çıkartmayı başaramadılar. Günlerdir bu şekilde devam ediyor. 4-5 gündür bu şekilde. En son telefonunu yakmış. 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım' diyor." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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