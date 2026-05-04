14 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 149 yakalama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 14 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonlarda 149 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Asayiş Daire Başkanlığı ile Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği ve bu suçtan elde edilen mal varlığının çeşitli yöntemler ile aklandığına yönelik bilgiler elde edildi.

Bu kapsamda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa il merkezi, Akçakale ve Harran ilçeleri ile 13 ilde, 213 ekip ve 1220 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

MASAK verileri doğrultusunda toplam değeri 1 milyar 50 milyon lira olan 237 araç ve 93 taşınmaza el konulan operasyonda, 149 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 159 fişek, 57 kartuş, 492 bin 400 lira, 1400 dolar, çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası ile narkotik madde ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
