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Tele takılan leyleğe itfaiye yardım eli uzattı

İhlas Haber Ajansı - Erdal Küçük - Güncel
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Tele takılan leyleğe itfaiye yardım eli uzattı Balıkesir'in Kepsut ilçesinde elektrik tellerine takılan leyleği kurtarmak için itfaiye ve Uedaş yetkilileri büyük çaba gösterdiler.

KEPSUT, BALIKESİR (İHA) - Tele takılan leyleğe itfaiye yardım eli uzattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde elektrik tellerine takılan leyleği kurtarmak için itfaiye ve Uedaş yetkilileri büyük çaba gösterdiler.

Kepsut'ta elektrik teline takılan leyleği gören vatandaşlar Kepsut Belediyesini arayarak, yardım talep ettiler. Leyleği kurtarmak için İtfaiye ekipleri ve UEDAŞ ekipleri mahalleye gelerek, kurtarma çalışmasına başladılar. Tele takılan leyleğin eşi olan diğer leylek de kurtarma boyunca olup biteni izledi. Araç merdiveni ile direğe çıkan itfaiye eri uzun çalışmalar sonrası leyleği tellerden kurtararak, aşağıya indirdi. Telde takılı kalmanın şoku ile uzun süre yattığı yerden kalkamayan leylek, bir süre sonra uçarak gitti.

Tele takılan leyleğe itfaiye yardım eli uzattı

Tele takılan leyleğe itfaiye yardım eli uzattı

Tele takılan leyleğe itfaiye yardım eli uzattı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Küçük - Güncel

Balıkesir, İtfaiye, Kepsut, Güncel, Haberler

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