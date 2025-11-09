Tel Abyad'da Boğulma Olayı: Türkiye'den Kurtarma Ekipleri Gönderildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde yüzmek için girdiği el-Belih Nehri'nde boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşmak için Türkiye'den itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Hamam Türkmen köyünden 10 yaşındaki Menaf el-Halef, yüzmek için girdiği el-Belih Nehri'nde kayboldu.

Halef'in cansız bedenine ulaşılması için Türkiye'den itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.

Kurtarma ekipleri, Halef'e ulaşabilmek için nehir boyunca arama çalışmalarına başladı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.