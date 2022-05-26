Teksas'taki silahlı okul saldırısı - Haberler

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Teksas'taki silahlı okul saldırısı

AA - Yasin Öztürk - Güncel
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ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulu çevresinde güvenlik güçleri görüntülendi.

ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulu çevresinde güvenlik güçleri görüntülendi.

AA / Yasin Öztürk - Güncel

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