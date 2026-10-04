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TEKNOFEST Şanlıurfa'da bomba arama köpeği ile robot köpeğin gösterisi ilgi çekti

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TEKNOFEST, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba arama dedektör köpeği ile robot köpeğin gösterisine sahne oldu. Eğitmen komutlarını yerine getiren iki köpeğin gösterisi ziyaretçilerin ilgisini çekti.

TEKNOFEST Güneydoğu'da bomba arama dedektör köpeği ile robot köpeğin birlikte gerçekleştirdikleri gösteri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival alanındaki gösteride, Belçika Malinois cinsi bomba arama dedektör köpeği ile robot köpek, eğitmenlerinden aldıkları komutları yerine getirdi.

Uyum içinde hareket eden iki köpeğin gösterisi, festival ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

Köpek eğitmeni Fatih Kaya, canlı köpekle robot köpeğin uyum içinde gösteri gerçekleştirdiğini söyledi.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak görev köpekleri ile robotik sistemlerin eş güdüm içinde çalışmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaya, TEKNOFEST'in kendileri açısından yoğun geçtiğini ifade etti.

Kaya, hem canlı köpeğe hem de robot köpeğe vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden memnun olduklarını kaydetti.

BİTES Savunma İş Geliştirme Direktörü Mehmet Kapcak da etkinliğin teknolojik sistemlerle görev köpeklerinin birlikte kullanımını göstermesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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