Haberler

TEKNOFEST Güneydoğu son gününde ziyaretçi akınına uğradı, 30 km yol 4 saatte alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEKNOFEST Güneydoğu son gününde ziyaretçi akınına uğradı, 30 km yol 4 saatte alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu son gününde ziyaretçi akınına uğradı; girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Kent merkezinde trafik kilitlendi, festival alanına araçla gelenler 30 kilometrelik yolu 4 saatte alabildi.

ŞANLIURFA'da GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Kent merkezinde trafik kilitlenirken, GAP Havalimanı'nda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bu yıl ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerden ve Türkiye'nin farklı kentlerinden binlerce kişi geldi. Festivalin son gününde de giriş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, alan ziyaretçilerle doldu. Festival alanını gezen ziyaretçiler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulurken; yoğun kalabalıkta yürümek bile zorlaştı.

ŞEHİRDE TRAFİK AKSADI

Özellikle çocuklar ve gençler; hava araçları, savunma teknolojileri ve çeşitli teknolojik ürünlerin sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösterdi. Festival alanına araçlarıyla gelmek isteyenler, saatlerce trafikte kaldı. 30 kilometrelik yol, 4 saat gibi bir sürede katedilirken, festival alanında ise rekor seviyede bir kalabalık görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 otomobili küle çevirdiği anlar kamerada

Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 aracı böyle yaktı
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiyatrocu Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu

Selçuk Yöntem'in acı günü! Yakın arkadaşını kaybetti
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi

Eski SPK Başkanı için harekete geçildi
Gonca Cilasun 'Uzak Şehir' dizisinde yaşadığı evlat acısını yansıtabilmek için 8 kilo verdi

Uzak Şehir'in Sadakat'i: O acıyı yansıtmak için 8 kilo verdim
Kiev'de bir köprü daha saldırı hedefi oldu

Gece vakti korkulan oldu! Rusya, komşusunun başkentini vurdu
Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu

Görüntüler deprem esnasında çekildi
Girne'deki gemi faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Gemi faciasından günler sonra bir acı haber daha geldi