Haluk Görgün'den 'TEKNOFEST 2026' paylaşımı
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST 2026'nın gençleri üretmeye ve hayal kurmaya davet ettiğini duyurdu. Başvurular için son tarih 20 Şubat 2026 olarak belirlendi.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2026'ya ilişkin paylaşım yaptı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek, izleyenlerin değil; üretenlerin omuzlarında yükselir. TEKNOFEST 2026 ile hayal eden değil tasarlayan, tüketen değil üreten, izleyen değil yön veren bir gençlik bir kez daha sahneye çıkıyor. Bu yarışmalar; yalnızca teknoloji geliştirme alanı değil, Türkiye'nin stratejik insan kaynağını yetiştiren güçlü bir ekosistemdir. Savunmadan uzaya, yapay zekadan otonom sistemlere uzanan bu yolculukta; fikrine güvenen, sorumluluk almaya hazır olan herkes için kapılar açık. 52 ana kategori, 127 alt kategori, havacılıktan yapay zekaya, uzaydan otonom sistemlere uzanan geniş bir teknoloji evreni. Şimdi sıra sende. Hayalini kur, takımını kur, geleceğe iz bırak. Milli Teknoloji Hamlesi, genç akılla büyüyor" ifadelerini kullandı.

Görgün, TEKNOFEST 2026'ya başvurular için son tarihin 20 Şubat 2026 olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
