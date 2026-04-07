Haberler

Teknik direktör Fatih Terim, Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremzede çocuklarla bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremzede çocuklarla bir araya geldi.

TOKTUT Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Galatasaraylı Liderler Ağı (GSLN) ve Arıkan Grup destekleriyle TOKTUT Derneği tarafından Hatay Valiliği koordinasyonunda Antakya İlkokulu'nda gerçekleştirilen beslenme programında öğrencileri ziyaret eden Terim, çocuklarla sohbet etti.

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çeken Terim, bu tür faaliyetlerin gelecek nesiller içinde önemli olduğunu belirtti.

Terim, öğrencileri ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle yemeklerin üretildiği imalathaneye geçerek proje bünyesinde 40 kadının istihdam edildiği mutfakta incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKTUT Derneği Başkanı Melsen Tunca, projenin sadece bir gıda desteğinden ibaret olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"3 yıl önce başladığımız okul beslenme programı, tedarik zincirinden üretim sürecine kadar yerel çiftçilerin ve kadınların emeğini değerlendirerek Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlıyor. Kamudan ve özel sektörden programa destek veren bütün paydaşlarımıza, Hatay'a bizzat gelerek depremzede çocuklara, kadınlara ve saha ekiplerimize moral veren Fatih Hoca'ya çok teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Ali Küçük
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

