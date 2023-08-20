Tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçı aranıyor

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde denize açıldıktan sonra haber alınamayan balıkçı Mehmet Aykut (71) için arama çalışması başlatıldı. Aykut'un 2 kilometre açıkta teknesi bulunurken, kendisine ise henüz ulaşılamadı.

Arhavi ilçesinde dün sabah tekneyle balığa çıkan Mehmet Aykut, geri dönmedi. Ailesi Aykut'a ulaşamayınca Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 kilometre açıkta Aykut'un teknesine ulaşıldı. Mehmet Aykut'un denize düşme ihtimaline karşın arama çalışmaları bu yöne kaydırıldı. Denizden Sahil Güvenlik Botları ile yürütülen çalışmalara bir helikopter de havadan destek verdi.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.