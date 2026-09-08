Teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi
BARTIN'ın İnkumu açıklarında Mutlu Uyan, denize açıldığı gezi teknesinin yanında yüzen yunusları cep telefonuyla görüntüledi.
BARTIN'ın İnkumu açıklarında Mutlu Uyan, denize açıldığı gezi teknesinin yanında yüzen yunusları cep telefonuyla görüntüledi.
İnkumu açıklarında, dün akşam teknesiyle gezintiye çıkan Mutlu Uyan, yaklaşık 100 metre açıkta 3 yunusla karşılaştı. Teknenin yanında yüzen yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Bir süre sonra yunuslar gözden kaybolurken, Uyan, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı