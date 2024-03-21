Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu, Sıfır Atık Yarışması'nda il birincisi oldu

Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, "Sıfır Atık Yarışması"nda "Atıktan sanata ileri dönüşüm" kategorisinde il birinciliğini kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğrencilerin atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılıkta farkındalık oluşturmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla "Sıfır Atık Yarışması" düzenlendi.

Yarışmada öğrenciler, "Atıktan sanata ileri dönüşüm, "Sıfır atık projeleri" ve "İyi uygulama yapan okul" olmak üzere üç kategoride çalışma yaptı.

Yarışma sonucunda Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, "Atıktan sanata ileri dönüşüm" kategorisinde "Tarihi Dönüşüm" isimli projeleriyle il birincisi oldu.

Projede öğrencilere teknoloji tasarım öğretmenleri Zeynep Çelik, Birsen Demirkal ve Nilüfer Tokbaş danışmanlık yaptı.

Tokbaş, Samsun'u temsil eden Bandırma Vapuru'nu düşünerek proje hazırladıklarını söyledi.

Projelerinde 13-14 atık malzeme kullandıklarını anlatan Tokbaş "Farkındalık yaratmak adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. İl seçmelerinde birinci olan projemizden Ankara'da da inşallah güzel bir sonuç bekliyoruz." dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Çınar Hüseyin Günay ise başarı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, başarılarından dolayı okul müdürü Mustafa Avcı ile öğrenci ve öğretmenleri kutladı.