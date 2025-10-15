Haberler

Tekirdağlı Müzisyen Yolların Bozukluğunu Protesto Etti

Tekirdağlı Müzisyen Yolların Bozukluğunu Protesto Etti
Tekirdağ'ın Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan müzisyen Ahmet Merih Çelik, belediyenin yolları onarmadığı gerekçesiyle davul çalıp mani okuyarak protesto gerçekleştirdi. Çelik, yolların bozuk olması nedeniyle mağdur olduklarını ve çözüm beklediklerini ifade etti.

Tekirdağlı müzisyen Ahmet Merih Çelik, başvurmasına rağmen belediyenin yolları onarmadığını ileri sürerek protestosunu davul çalıp mani okuyarak gerçekleştirdi.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde yolların bozuk olması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Pek çok kez Süleymanpaşa Belediyesine bildirimde bulunmalarına rağmen yolların yapılmadığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bir müzisyen olarak çevre sakinlerinin derdini müzik yoluyla getirmek istedim. Başvuru yapmamıza rağmen yollarımızda bir iyileştirme yapmadılar. Yağmur sonrası çamur içerisinde kalıyoruz, yollarda çukurlar var, mağduruz.

İnşaatlar olduğu için bir asfalt dökme olayı olmayabilir bunu da anlıyoruz ama en azından bizim mağduriyetimizi giderecek, çamuru yok edecek bir hizmet istiyoruz. En azından bir mıcır dökülebilir. En ufak bir yağmurda bütün sokaklar çamur oluyor."

Çelik ardından kendi yazdığı "Tekirdağ canımız memleket / Yağmur yağınca yollar oluyor felaket / Volkan Başkanım duy sesimizi / Yollar çamur kıyamet" sözlerindeki maniyi davul eşliğinde okuyarak bir süre durumu protesto etti.

"Çılgın davulcu" olarak da bilinen Çelik, daha önce denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla da adını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
