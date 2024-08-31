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Tekirdağlı balıkçılar Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifince düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi

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Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağında düzenlenen kahvaltıda balıkçılarla bir süre sohbet etti. Yeni av sezonunun balıkçılar için bereketli olması temenni edildi.

Tekirdağlı balıkçılar Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifince düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağında düzenlenen kahvaltıda balıkçılarla bir süre sohbet etti.

Yüceer, burada yaptığı konuşmada, yeni av sezonunun balıkçılar için bereketli olmasını temenni etti.

Balıkçılara desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade eden Yüceer, "Denizlerin son yıllarda kirletilmeye başlaması balıkçılığı etkiliyor. Bu yüzden denizlerimize sahip çıkmalıyız, denizlerimize, havamıza, doğamıza sahip çıkmamız lazım. Sizlerin de emekleri çok önemli. Büyük emeklerle tutulan balıkları sofralarımıza ulaştırıyorsunuz. Bu sene bol balıkla kıyıya döneceğiniz bir sezon olmasını umuyoruz. Emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle." diye konuştu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da desteklerinden dolayı Yüceer'e teşekkür ederek, yeni sezonda balıkçıların yüzünün avladıkları balıklarla gülmesini diledi.

Balıkçılara yağmurluk, çizme ve eldiven dağıtan Yüceer ve Pehlivanoğlu, daha sonra balıkçılarla denize açılarak temsili olarak ağ bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Candan Yüceer Çevre Yaşam Güncel Haberler

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