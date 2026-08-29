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Çorlu'da Ehliyetsiz Sürücü Yayaya Çarptı: 'İnşallah Kırılmıştır'

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Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı Esat D. yaralandı. Ehliyetsiz sürücü Esma Ş., kazada ağlayarak pişmanlık ifade ederken, yayanın aniden çıktığını savundu. 85 bin lira ceza kesildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarptığı Esat D., yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Esma Ş. (19), kendisine iyi olup olmadığını sorun sağlık ekibine yayanın aniden yola çıktığını söyleyip ağlayarak "Yaya geçidi için de ders versinler o zaman, 2 dakika tur atayım dedim. İnşallah tüm vücudum kırılmıştır" dedi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çorlu ilçesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Esma Ş. yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esat D.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle düşerek yaralanan Esat D., ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan Esma Ş.'ye sağlık ekipleri iyi olup olmadığını sordu. Esma Ş., ağlayarak yayanın aniden yola çıktığını söyleyip, "Yaya geçidi için de ders versinler o zaman, 2 dakika tur atayım dedim. İnşallah tüm vücudum kırılmıştır" dedi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ve toplamda 85 bin lira ceza uygulanan motosiklet sürücüsü Esma Ş., polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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