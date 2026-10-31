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Tekirdağ Valisi Soytürk ve Tümgeneral Ala gazilerle dernekte buluştu

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Tekirdağ Valisi Soytürk ve Tümgeneral Ala gazilerle dernekte buluştu
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneğine ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Gazi Ali Rıza Açıkgöz'ün karşıladığı ikili, gazilerle sohbet edip hatıralarını dinledi; Açıkgöz ziyaretleri için teşekkür etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Dernek Başkanı Gazi Ali Rıza Açıkgöz tarafından karşılanan Soytürk ve Ala, dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Soytürk ve Ala, gazilerin hatıralarını dinledi.

Açıkgöz, ziyaretleri için Vali Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Ala'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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