Haberler

Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailesine ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2012 yılında Siirt'te düşen helikopterde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy'un ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2012 yılında Siirt'te düşen helikopterde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy'un ailesini ziyaret etti.

Soytürk, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Soytürk, şehitlere minnet ve şükran borçlu olduklarını aktararak, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Daha sonra Soytürk, şehidin kişisel eşyalarının yer aldığı odayı gezdi.

Vali Soytürk'e ziyarette Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve ilçe protokolü eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı

Pes dedirten görüntü! Koca iş makineleriyle böyle yakalandılar
Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı

Namaz kılarken faciayı yaşadı! Kan donduran anlar
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! Muhammed Şahada öldürüldü
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman...
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar

Gece yarısı mahalleyi sokağa döken olay! Kanlı elleriyle kaçtılar