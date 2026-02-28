Haberler

Tekirdağ Valisi Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Süleymanpaşa Kaymakamlığında düzenlenen programda Vali Recep Soytürk, iftardan önce şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Oruçların açılmasının ardından konuşan Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar programlarında bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını ifade eden Soytürk, iftar sofralarının büyük aile yemeklerine dönüştüğünü aktardı.

Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, kurum müdürleri ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
