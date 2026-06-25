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Tekirdağ Valiliğinden yangın uyarısı

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Tekirdağ Valiliği, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceği belirtilerek, kırsal alanlarda ve tarım arazilerinde yangına sebep olacak davranışlardan kaçınılması istendi.

Tekirdağ Valiliği, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, küçük ihmallerin büyük yangınlara yol açabileceği belirtilerek, özellikle kırsal alanlarda ve tarım arazilerinde yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması istendi.

Açıklamada, "Küçük bir kıvılcım, bir cam kırığı, sönmemiş bir ateş veya bir izmarit... 'Bir şey olmaz' dediğimiz küçük ihmaller, üreticilerimizin emeğini ve geleceğimizi küle çeviriyor." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların yangın riskine karşı duyarlı olmaları istenen açıklamada, can ve mal kayıplarının önlenmesi için yangına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durulması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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