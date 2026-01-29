Haberler

Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Furtına, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylamada Furtına, birçok kategorideki fotoğraflara oy vererek tercihlerini belirtti.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Furtına, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçen Furtına, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" karesini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğraflarına oy veren Furtına, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini Cem Özdel???????'in "Gözalan" karesinden yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

