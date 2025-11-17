Haberler

Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek Silahlı Saldırıya Uğradı

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu ilçesinde bir iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Aybek hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

TEKİRDAĞ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Çorlu Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, bir iş yerinin girişinde bulunduğu sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Aybek, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aybek, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırı anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
