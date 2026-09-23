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Tekirdağ Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarına sepsis farkındalık eğitimi verildi

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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, Dünya Sepsis Günü kapsamında sağlık çalışanlarına farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde sepsisin erken tanınması, belirti ve bulgularının bilinmesi ile zamanında müdahalenin önemi ele alındı.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, Dünya Sepsis Günü kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen eğitimde, sepsisin erken tanınması, belirti ve bulgularının bilinmesi ile zamanında müdahalenin önemi ele alındı.

Eğitimde, sağlık çalışanlarının sepsis konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Hastanede sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve farkındalık düzeylerinin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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