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Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde gebe okulunda anne adayları doğuma hazırlanıyor

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Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde gebe okulunda anne adayları doğuma hazırlanıyor
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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimi verildi. Eğitimle normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısıyla baş etmeleri hedeflenirken, süreci tamamlayan anne adaylarına sertifikaları verildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı hamilelik sürecine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim verildi.

Gebe okulu, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla hastane bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Burada görev yapan uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

Doğum sürecinde bilinçli olmaları için eğitimlere anne adaylarının eşleri de katılıyor.

Gebe okulunda eğitim sürecini başarıyla tamamlayan anne adaylarına sertifikaları verildi.

Kaynak: AA
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