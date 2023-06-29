Tekirdağ Şarköy'de 371 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Mürefte Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine yapılan kontrollerde 371 ton kaçak içki ele geçirildi. İşletme sahibi İ.K. gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 371 ton kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin işletmede yaptığı kontrollerde kaçak üretilen 371 ton şarap ele geçirildi.
İşletme sahibi İ.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel