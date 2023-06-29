Tekirdağ Şarköy'de 371 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Mürefte Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine yapılan kontrollerde 371 ton kaçak içki ele geçirildi. İşletme sahibi İ.K. gözaltına alındı.